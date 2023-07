FlixBus zet koers uit voor rit naar beurs

Flix, tevens eigenaar ook van de iconische Greyhound-bussen, heeft inmiddels banken benaderd om de beursgang voor te bereiden. Zo doen onder meer de Amerikaanse grootbanken JPMorgan en Goldman Sachs mee om het Duitse vervoersbedrijf te ondersteunen. Ook de Franse bank BNP Paribas gaat een steentje bijdragen.

Het beursdebuut van Flix staat gepland voor het komende jaar. In de eerste helft van 2024 wil het bedrijf van topman André Schwämmlei de beursrit afronden. Het is nog onduidelijk of er een gang naar de markt in Frankfurt komt of toch op Wall Street.

Passagiers

Flix liet vorig jaar nog klinkende resultaten zien. De omzet schoot omhoog naar €1,5 miljard. Ook het aantal passagiers zat afgelopen jaar stevig in de lift. In totaal boekten 60 miljoen mensen een reis met de bus en de trein, waar het Duitse bedrijf met FlixTrain ook actief mee is.

Vooral in Europa zal de mogelijke beursintroductie van Flix een warm welkom krijgen. Het aantal nieuwkomers staat in deze regio nog steeds op een laag pitje. Ook op Wall Street zal er een hartelijke ontvangst zijn voor het Duitse vervoersbedrijf waar het eveneens niet storm loopt met beursgangen.

Stephane Boujnah, ceo van beursbedrijf Euronext, meldt dat de pijplijn voor nieuwe beursnoteringen 'sterk' blijft. Maar bedrijven hebben wel moeite om de juiste tijd te prikken om tegen financieel gunstige voorwaarden hun naam op het bord te krijgen, stelt hij.

Vooral in de techsector is er een groot aantal gegadigden voor een notering, aldus de Fransman. De markt voor beursgangen blijft nog wat afgevlakt vanwege aanhoudende zorgen over een economische neergang later dit jaar. Daarnaast hebben fondsen zorgen over de volatiliteit van de markten, aldus de Euronext-baas.