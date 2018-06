Analyse: Dividendbelasting

Ⓒ Buro Dijkstra

Het heeft even geduurd, maar Unilever heeft de knoop doorgehakt. De maker van onder andere Dove-zeep, Knorr-soep en Omo-wasmiddelen komt naar Rotterdam en zegt het hoofdkantoor in Londen vaarwel. Op het Binnenhof is de vlag uitgegaan, maar het kabinet had de komst van Unilever zich waarschijnlijk toch iets anders voorgesteld. Graag had Rutte III de keuze van Unilever aangegrepen om te bewijzen dat de afschaffing van de dividendbelasting vanaf 2020 een prima plan is. De maatregel moet bedrijven naar Nederland lokken, maar het lukt de regering maar moeilijk om de jaarlijkse kosten van €1,4 miljard te rechtvaardigen.