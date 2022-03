Russische luchtvaart dreigt te verdwijnen door westerse sancties

)

„Ze zullen de komende zes maanden tot een jaar redelijk goed kunnen blijven vliegen, maar dan beginnen onderdelen kapot te gaan en heb je vervanging nodig, en begin je veiligheidsproblemen te krijgen”, zei analist Sheila Kahyaoglu van de Amerikaanse bank Jefferies tijdens een bijeenkomst over de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne.

Commerciële vliegtuigen hebben zwaar onderhoud nodig, dat meestal om de zes jaar wordt uitgevoerd, en zullen worden getroffen door de sancties omdat de vereiste onderdelen niet beschikbaar zullen zijn, aldus Kahyaoglu. „Mensen zullen dan niet meer kunnen vliegen in Rusland.”

Rusland telt 789 commerciële vliegtuigen die zijn goed voor ongeveer 2,7 procent van de wereldwijde vloot. De Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot heeft volgens de eigen website 187 vliegtuigen met een gemiddelde leeftijd van 6,3 jaar.

De meeste vliegtuigen die door Russische luchtvaartmaatschappijen worden geëxploiteerd, worden gehuurd van buitenlandse leasemaatschappijen, waaronder AerCap Holdings, het grootste vliegtuigleasebedrijf ter wereld. De Russische autoriteiten zullen een aantal vliegtuigen zelf houden. Het lot van de rest van de vloot met een waarde van ongeveer 10 miljard dollar is echter onzeker.

Volgens Kahyaoglu is er weinig hoop dat buitenlandse eigenaren hun vliegtuig kunnen terughalen uit Rusland. „Die vliegtuigen zullen over zes jaar waardeloos zijn, omdat ze de onderdelen niet meer kunnen krijgen.”

Volgens adviesbureau IBA waren er op 10 maart 523 vliegtuigen van buitenlandse verhuurders in Rusland. Daarvan zijn er 142 van AerCap Holdings, een Nederlandse naamloze vennootschap met het hoofdkantoor in Dublin en 35 van SMBC Aviation Capital, dat ook in Dublin is gevestigd en in Japanse handen is. Onder de sancties van de Europese Unie hebben de vliegtuigleasebedrijven tot 28 maart de tijd om de contracten in Rusland op te zeggen.