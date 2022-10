Moederbedrijf Facebook moet Giphy toch echt verkopen

De overname van Giphy door het Amerikaanse techconcern belemmert volgens de CMA vooral de concurrentie op de markt voor onlineadvertenties. Zo zou Meta gif-animaties op concurrerende platforms kunnen verwijderen. Volgens CNBC gaat Meta een koper zoeken voor Giphy. „We zijn teleurgesteld over het besluit van de CMA, maar accepteren de uitspraak van vandaag”, heeft een woordvoerder van Meta volgens de Amerikaanse nieuwszender gezegd. „We gaan nauw samenwerken met de CMA bij het afstoten van Giphy.”\

Animaties

Giphy is een database van gif-animaties voor sociale media en chatapps. Daarmee kunnen gebruikers chatgesprekken of berichtjes op sociale media opleuken. De animaties kunnen ook gebruikt worden voor reclames. Voor het toenmalige Facebook was de overname in mei 2020 logisch. De helft van alle animaties die vanuit Giphy worden verstuurd, komt terecht op apps of websites van het bedrijf.