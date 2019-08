ForFarmers ziet winst fors dalen

Dat meldt het beursgenoteerde concern donderdag voorbeurs.

Het bedrijfsresultaat zakte 31,5% vergeleken op jaarbasis over dezelfde maanden in 2018 tot €35,8 miljoen, en leverde 8,2% toename op dankzij aankopen.

De onderliggende winst ging met 60% terug tot €11,9 miljoen.

In mei waarschuwde het beursfonds voor een lagere winst van zo’n 55% tot 60% teruggang. Ook dit najaar staat de winst onder druk.

Het volume aan verkocht diervoer steeg afgelopen zes maanden met 5,2% tot 5,1 miljoen ton. Dat was op kwartaalbasis een lichte toename. ForFarmers verwijst naar een aantal milieumaatregelen in Nederland en Duitsland die de omvang van de dierenstapel bij boeren heeft doen krimpen.

De snelheid en de intensiteit waarmee die milieumaatregelen worden doorgevoerd vereisen een aanpassing binnen het bedrijf, aldus ForFarmers.

Bestuursvoorzitter Yoram Knoop sprak donderdag van „teleurstellende” resultaten over het eerste halfjaar van 2019. Al waren die in lijn met de eigen verwachtingen.

Voorjaar 2020 komt het bedrijf met een aanpassing van zijn bedrijfsvoering om te anticiperen op die milieumaatregelen voor de komende vijf jaar.

„De overnames die we in de tweede helft van 2018 hebben gedaan, hebben een positieve bijdrage geleverd, maar dit was niet voldoende om de negatieve effecten van de volumedaling en de ongunstige inkooppositie die we in de eerste helft van het jaar hadden ervaren, te kunnen compenseren”, aldus Knoop in een toelichting op de cijfers.

ForFarmers zegt zijn inkoop efficiënter te maken en kondigde de sluiting van vier productielijnen aan. Dat is in overeenstemming met verlaging van de kosten die Knoop in maart inzette.

Dat programma ligt op schema en moet €10 miljoen besparing opleveren, aldus bestuursvoorzitter Knoop.

Vooraf dachten analisten van KBC Securities dat de uitbraken van de Afrikaanse varkenspest in Europa negatief uitpakken voor de varkenssector. In het kwartaal zijn grote varkensbedrijven in Europa getroffen door de besmettelijke dierenziekte.

De sector kampte ook met de gevolgen van de droogte dit voorjaar, iets waarop ForFarmers vorig jaar een winstwaarschuwing moest afgeven.

ForFarmers startte op 3 mei met het inkopen van eigen aandelen van in totaal €30 miljoen.