Milieuingrepen treffen winst veevoerreus ForFarmers

Dat meldt het beursgenoteerde concern uit Lochem donderdag voorbeurs.

Het smallcap-andeel ForFarmers zakte na opening van het Damrak met 6%.

Het bedrijfsresultaat zakte met 31,5% vergeleken met dezelfde maanden in 2018 tot €35,8 miljoen.

De onderliggende winst van het bedrijf ging met 60% terug tot €11,9 miljoen.

De omzet van de Europese marktleider in diervoeders steeg met 11,6% tot bijna €1,3 miljard. Over heel 2018 boekte het ruim €2,4 miljard omzet.

In mei waarschuwde bestuursvoorzitter Yoram Knoop al voor een lagere winst van zo’n 55% tot 60%. Ook dit najaar staat de winst onder druk, aldus ForFarmers dat aan tienduizend boeren in Europa levert.

"Tegenvallende resultaten en milieumaatregelen leiden tot nieuwe ingrepen"

Dit vindt verslaggever Theo Besteman.

„De afzetmarkt van het veevoer van ForFarmers krimpt door milieumaatregelen van overheden de melkvee- en varkensstapel in al zijn afzetgebieden, zeker Nederland en Duitsland. Dit gaat in een zeer hoog tempo, waarschuwt het bedrijf, dat wederom ingrijpt om de nettoresultaten die tegenvielen te stutten. De omzet werd vergroot, deels dankzij overnames in een markt die kampt met stevige concurrentie. Het is wachten op overnames om die groei te steunen.”

ForFarmers is voortgekomen uit boerencoöperaties. Het volume aan verkocht diervoer steeg afgelopen zes maanden met 5,2% naar zo’n 5,1 miljoen megaton, mede dankzij de overname van Van Gorp Biologische Voeders en Maatman & Voeders Algoet, terwijl het in 2016 Vleuten-Steijn Voeders kocht.

De volumestijging vormde op kwartaalbasis vergeleken een lichte toename, terwijl in Nederland de melkveestapel het eerste kwartaal met 2% slonk. Ook het aantal gehouden varkens loopt terug.

ForFarmers verwijst donderdag naar een aantal ingrijpende milieumaatregelen in Nederland, Duitsland en België om volgens Europese afspraken de fosfaat- en nitraatuitstoot te beperken.

Die ingrepen laten de omvang van de veestapel bij boeren en dus ForFarmers afzetgebied krimpen. Tegelijkertijd zoeken consumenten producten met veel dierlijke eiwitten, de groeimarkt van de Lochemse combinatie van veevoederfabrieken en handelsbedrijven.

Milieuingrepen groter

De snelheid en de intensiteit waarmee die milieumaatregelen worden doorgevoerd vereisen een aanpassing binnen het bedrijf, aldus ForFarmers.

Knoop zegt zijn inkoop al doorlopend efficiënter te maken. Het bedrijf kondigde de sluiting van vier productielijnen aan, die ten koste gaat van 91 fte op een totaal van 2700 werknemers. Dat past bij de verlaging van de kosten die Knoop in maart inzette.

De bestuursvoorzitter sprak donderdag van „teleurstellende” resultaten over het eerste halfjaar van 2019. Voorjaar 2020 komt het bedrijf met een nieuwe strategie, onder andere om beter in te spelen op de effecten van die milieumaatregelen, stelt de hij.

’Niet voldoende’

„De acquisities die we in de tweede helft van 2018 hebben gedaan, droegen positief bij maar waren niet voldoende om de negatieve effecten van de volumedaling en de ongunstige inkooppositie die we in het eerste halfjaar hadden te compenseren”, aldus Knoop in een toelichting op de cijfers.

Die kostenbeperking ligt op schema en moet €10 miljoen aan besparing opleveren, aldus de topman.

Deze halfjaarcijfers lijken onder de verwachting van analisten in de markt gekomen. Vooraf dachten analisten van KBC Securities dat de uitbraken van de Afrikaanse varkenspest in Europa negatief uitpakten voor de varkenssector en ForFarmers als toeleverancier.

In afzetmarkt België is dat niet het geval, meldt ForFarmers. In Polen blijft de verkoop voor vleeskuikens en rundvee goed. Het aantal boeren in de Britse markt neemt weliswaar af, de veestapel blijft daar gelijk.

De sector kampte ook met de gevolgen van de droogte dit voorjaar, iets waarop ForFarmers vorig jaar een winstwaarschuwing moest afgeven.

ForFarmers startte op 3 mei met het inkopen van eigen aandelen van in totaal €30 miljoen.

