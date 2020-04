Topman Hema: ’Dankbaar voor klanten die nog komen’

Tjeerd Jegen heeft de omzet met de helft zien afnemen. Ⓒ ANP

Winkelketen Hema heeft de omzet sinds de uitbraak van het coronavirus met bijna de helft zien dalen. „Vooral in de winkels in de grote steden blijft het publiek weg. We hebben daar tot wel 80 procent minder bezoekers”, zegt topman Tjeerd Jegen in een gesprek met De Financiële Telegraaf.