TNO: personeelstekort gemeenten frustreert hulp bij energiearmoede

Eerder onderzoek van onderzoeksinstituut TNO en het CBS toonde over 2021 dat ruim 600.000 huishoudens, 6,4% van het Nederlandse totaal en zo’n 90.000 meer dan in 2020, last hebben van zeer hoge energiekosten. Daarbij wonen ze ook vaak in een slecht geïsoleerd huis en hebben ze een laag inkomen. De prijzen van stroom en gas worden nu nog laag gehouden dankzij het prijsplafond van het kabinet voor heel 2023. Maar dat biedt niet iedereen soelaas.

Uit nieuw onderzoek dat TNO woensdag publiceerde blijkt dat er onder de lokale overheden inmiddels wel meer kennis over deze huishoudens is. Maar vooral het tekort aan personeel is ’een urgent’ knelpunt om daadwerkelijk hulp te kunnen bieden. De problemen die gemeenten afgelopen maanden ondervonden om de huishoudens te helpen zijn niet opgelost, stellen beleidsambtenaren.

Financiering onduidelijk

Slechts een kwart van de gemeenten zegt voldoende experts te hebben om die huishoudens te helpen. Het Rijk heeft miljarden opzij gezet. Gemeenten hebben geld gekregen om huishoudens te helpen. Speciale teams en zogeheten energiecoaches moeten gericht in wijken helpen met energiebesparingen, zoals isolatie.

Maar omdat zicht op langdurige financiering voor gemeenten vanuit het Rijk ontbreekt, en er wel allerlei extra eisen voor gemeenten zijn bedacht, ontstaat voor de ambtenaren die er zijn een ’hoge werklast’, constateert TNO na onderzoek onder 133 beleidsmedewerkers in 105 gemeenten.

„Een gebrek aan nationale regie vormt voor veel gemeenten een barrière om te komen tot een middellange termijn aanpak”, concluderen de TNO-onderzoekers. Beleidsambtenaren stuiten op ad hoc-eisen vanuit het Rijk, waar ze vaak geen lijn in zien. Er is ’meer regie’ nodig, zeggen zij.

Slimme aanpak

De ambtenaren zeggen al geholpen te zijn met wat makkelijk kopieerbare voorbeelden van een slimme aanpak bij andere gemeenten. Daarbij lopen zij nu vaak tegen privacyregels aan die de gemeentehulp aan bewoners onmogelijk maken.