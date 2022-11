Premium Het beste van De Telegraaf

’Air France KLM roept hulp president Macron in tegen krimp Schiphol’

Door Yteke de Jong

President Macron wordt in stelling gebracht. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 1.391 3.84 %

Amsterdam - Het besluit om Schiphol te laten krimpen gaat in tegen de afspraken die bij de overname van luchtvaartmaatschappij KLM door Air France in 2003 zijn genomen. Dat melden hoge bronnen in Parijs aan De Telegraaf. Daarom wordt in de strijd tegen die krimp een beroep gedaan op niemand minder dan de president van Frankrijk, Emmanuel Macron.