Column: kind helpen met studie, klopt dan de fiscus aan?

Maastricht - Veel jongeren kunnen geen huis kopen omdat de bank hun studieschuld zwaar meeweegt bij de aanvraag voor een hypothecaire lening. Hun ouders kunnen dan helpen door geld te schenken om die schuld af te lossen. Of door tijdens de studie al bij te dragen. Maar hoe zit het fiscaal eigenlijk als ouders meebetalen aan die studie? Is dat een schenking? Die vraag is onlangs voorgelegd aan de Belastingdienst.

Als kinderen nog geen 21 zijn, moeten hun ouders hen helpen met studiekosten. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images