Gasprijs stijgt met kwart na Russische blokkade pijpleiding richting EU

Het Nederlandse TTF-termijncontract voor aardgas op beurs ICE noteert ruim €127,50 per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds 1 april.

President Poetin eist dat de betaling van zijn gas door ’onvriendelijke’ kopers, doelend op Europese lidstaten die het binnengevallen Oekraïne steunen, in roebels gebeurt. De EU zegt dat daarmee contractbreuk wordt gepleegd.

Energie als wapen

Polen wordt volgens marktvolgers nu getroffen door een beperking van gas van Gazprom vanwege zijn bijzonder uitgesproken kritiek op de Ruslands oorlog in Oekraïne. Dinsdagavond meldde ook Bulgarije dat het geen gas van Gazprom meer zal krijgen.

Marktanalisten zeggen dat de stopzetting van de transporten van gas door Moskou toont dat ’energie als wapen’ wordt ingezet, en dat het conflict zich nu duidelijk buiten de Oekraïense grenzen is gaan uitstrekken.

„Elke koper die de nieuwe betalingsprocedure afwijst, loopt een zeer reëel risico dat de leveringen worden verminderd”, aldus onderzoeker Katja Yafimava van het Oxford Institute for Energy Studies woensdag tegen Bloomberg.

Duitsland

De blokkade vanuit Moskou zorgt ook voor extra vraag, omdat Polen en Bulgarije gas moeten kopen. Daarvoor komt vloeibaar gemaakt gas (lng) als eerste in aanmerking. Het aanbod in Azië is deze week in een al overspannen markt juist teruggebracht.

De markt kijkt nu naar ingrepen van Moskou richting de grote importeurs van het Russische gas, Duitsland en Italië, belangrijke partijen binnen de Europese Unie.

De Russische gasgigant Gazprom waarschuwde dinsdag dat Polen onmiddellijk zijn gasleveringen in de Russische valuta moet betalen. Daarop volgde volgens het Poolse staatsgasbedrijf PGNiG binnen minuten dat alle stromen vanaf woensdagochtend 8 uur 's ochtends zouden stoppen.

Polen krijgt 10,2 miljard kuub gas per jaar uit de grote Russische voorraden. Volgens zakenbank Jefferies heeft Polen momenteel niet genoeg capaciteit ingeboekt om de uitval op te vangen. De Poolse overheid, die al van het lopende gascontract tot eind dit jaar af wilde, meldde daarentegen dinsdag voldoende voorraad op te kunnen bouwen voor komende winter. Het rekent daarbij op import.

Daarnaast zou het gas dat Polen via de Yamal-pijpleiding naar Duitsland doorvoert niet worden beperkt. Maar daar komt sinds begin april nauwelijks gas doorheen.

De maatregel van Rusland komt richting het einde van het stookseizoen, nu de temperatuur in heel Europa oploopt en minder gas nodig is voor elektriciteitscentrales. Opkopers beginnen deze maanden traditioneel met de vulling van de voorraden voor komende winter. Zij moeten daar momenteel topprijzen voor betalen. Normaal liggen die juist op hun dieptepunt in de zomer.

De Europese Unie werkt aan een financiële tegemoetkoming van opkopers.