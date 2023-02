Mogelijk weer reizigersplafond op Schiphol om personeelstekort

Dat komt omdat de afhandelbedrijven op de luchthaven personeel tekort komen. Als ze dat probleem niet binnen enkele weken hebben opgelost, dan zal Schiphol opnieuw moeten ingrijpen, bevestigt een woordvoerder van Schiphol. „Het gaat om honderden vacatures in de bagagekelder en het platform. Als de luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven dat niet oplossen dan mogen ze minder passagiers meenemen”, zegt de zegsman van Schiphol. Een tekort aan mensen aan het platform kan zorgen voor vertragingen en kofferbergen.

De Barin, de koepel van luchtvaartmaatschappijen zei vrijdag eerder tegen De Telegraaf dat er sprake is van ’nog een paar open eindjes’ ten aanzien van de operatie. Dat wil niet verder ingaan op de zorg van Schiphol. „Er is sprake van een patstelling. De beloning van de beveiligers ligt rond de €17, waar dat op het platform €12 per uur is. Daardoor vertrekken er mensen. De afhandelingsbedrijven zouden iets moeten regelen in de beloning. Maar vooralsnog willen die niet bewegen”, aldus de zegsman van Schiphol.

De luchtvaartmaatschappijen hebben het contract met de afhandelaars, die hebben een eigen sector-cao.Schiphol bemoeit zich nu met iets dat de zaak en verantwoordelijkheid is voor de luchtvaartmaatschappijen. „Die cao loopt achter bij de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bovendien lopen er zes afhandelingsbedrijven rond, die elkaar beconcurreren. Op een gegeven moment gaat dat tegen je werken. Misschien heeft Schiphol het zelf ook niet voor elkaar en zijn de afhandelaars nu een prima afleiding van de eigen problemen”, zegt een ingewijde. Bij EasyJet dreigen de vakbonden met acties in meivakantie.

De beveiligingsbedrijven kwamen tot voor kort ook honderden mensen te kort, maar dat is grotendeels opgelost, aldus Schiphol. Dit wordt door sommige insiders betwijfeld. Ook KLM gaf eerder aan dat er nog grote uitdagingen waren om de meivakantie voor elkaar te krijgen. KLM handelt zichzelf en vluchten van partners af en is de grootste gebruiker van de luchthaven.

De luchtvaartmaatschappijen vliegen nog steeds met de rem erop, als gevolg van de personeelstekorten. Maar waar topman Ruud Sondag van Schiphol twee weken geleden nog riep dat de restricties er vanaf april vanaf kunnen, wordt nu weer een andere koers gevaren. Vorig jaar ontaardde de meivakantie en de rest van jaar grotendeels in grote chaos op de luchthaven omdat Schiphol niet tijdig anticipeerde op de personeelstekorten bij de beveiliging. Maar daardoor waren de tekorten die er zijn bij de afhandeling en in de bagagekelder minder voelbaar voor reizigers.