Kappers knippen er 9% meer loon bij

Onderhandelaar Marga Patijn van FNV Mooi is blij met de nieuwe cao. „Niet alleen wij, ook de werkgevers realiseren zich dat er wat moet gebeuren om de branche aantrekkelijk te houden”, zegt ze. „Deze grote klap was nodig. Vooral jonge kappers verdienen nauwelijks meer dan het minimumloon.”

De bonden zijn ook tevreden dat nu is vastgelegd dat kappers die verplicht een opleiding buiten werktijd volgen daarvoor betaald worden. Tot nu toe deden werknemers dat nog geregeld voor niks in hun eigen tijd.

Prijzen

Of de prijzen voor de consument door de nieuwe cao-afspraken omhoog gaan, durft Patijn niet te zeggen. „Als dat het gevolg is, dan moet het maar. Ook werknemers in de kappersbranche hebben last van de hoge prijzen. Het is bovendien zwaar werk, mensen staan de hele dag. Maar je kunt je voorstellen dat de prijzen hierdoor iets omhoog gaan.”

Werkgeversorganisatie ANKO wil zich niet uitlaten over de gevolgen voor de klant. „Dat laten we aan de ondernemers, hoe ze hiermee omgaan. Dat is niet aan ons”, zegt woordvoerder Gonny Eussen. „Wij wijzen bedrijven er wel steeds op dat ze hun kostprijs in de gaten moeten houden. Dat deden we ook toen de energieprijzen omhoog schoten.”

Personeelstekort

De instroom voor de kappersopleidingen op de mbo’s neemt al een paar jaar af. „Dat geldt overigens ook voor andere richtingen”, zegt Eussen. Verder zien salons steeds meer werknemers vertrekken omdat ze voor zichzelf beginnen, niet alleen vanwege de flexibiliteit, maar ook in de hoop meer te verdienen.

Hoe groot het tekort aan kappers precies is, weet de ANKO niet. „We weten alleen dat kapperszaken in het hele land om personeel zitten te springen. Daarom betalen veel werkgevers ook al boven het cao-loon.”

Met name bij de grotere ketens leidt het tekort aan mensen dat er toe dat vestigingen een of meer dagen in de week sluiten en dat kappers dan in een andere vestiging aan het werk gaan.