Column: gratis bier voor iedereen

Toen ik negen maanden geleden schreef over plateauzolen en inflatie, klom een oud-collega gelijk in de pen. Ging ik weer roepen dat de terugkeer naar Flower Power overdreven was? Nee. De boodschap was deze keer echt anders. Na jaren begon ik me echt zorgen te maken over oplopende inflatie.