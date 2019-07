Eigen woning raakt uit zicht

Uit berekeningen van het economisch bureau van Rabobank blijkt dat vorig jaar 61,3 procent van de middeninkomens een eigen huis had, tegen 64,4 procent in 2012. Vooral jonge middeninkomens konden in die jaren niet doorstromen naar een koopwoning. Bij hoge inkomens liep het eigen huisbezit juist op, tot 78,5 procent. Het aantal middeninkomens dat in de vrije sector moet gaan huren is in deze periode juist verdubbeld, naar ruim 10 procent.

„Voor Jan Modaal is de welvaart die als normaal werd beschouwd, zoals een eigen huis, niet meer vanzelfsprekend”, stelt econoom Nic Vrieselaar vast over de doorgeschoten woningprijzen en nauwelijks stijgende lonen. Hij waarschuwt voor een ’potentieel risico voor onze samenleving’.

