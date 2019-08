Wall Street begint sessie in de min

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met minnen aan de handelssessie begonnen. Beleggers zijn bezorgd over de afzwakkende economie en houden de ontwikkelingen in de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China in de gaten. Verder gaat de aandacht uit naar de gebeurtenissen rondom de brexit. Ook opende een keur aan bedrijven de boeken.