Column: Metaverse vormt virtuele droomwereld van Nvidia

Door Jos Versteeg Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Sinds Meta Platforms, het vroegere Facebook, eind oktober aankondigde fors te gaan investeren in de metaverse is de koers van Nvidia fors gestegen. Wat is de metaverse en waarom is het zo goed voor Nvidia?