Hoge energiekosten jagen winst bij online retailer Coolblue omlaag

Maar ook uit de grote vraag naar energiebesparende producten, doordat de energieprijzen het afgelopen jaar flink zijn gestegen. Hoge kosten drukten echter op de resultaten van het bedrijf.

De omzet kwam in 2022 uit op 2,35 miljard euro, vorig jaar was dat 2,34 miljard euro. „Het is een recordomzet, maar wel een heel nipt record”, geeft topman van Coolblue Pieter Zwart toe. Hij legt uit dat de minimale omzetstijging onder andere komt door het lagere consumentenvertrouwen. „Dat wordt deels gemeten door consumenten te vragen of zij op korte termijn duurzame goederen willen kopen, zoals wasmachines en televisies. Vooral voor wat betreft televisies stelden klanten hun aankoop vorig jaar uit. Ook laptops. Die werden een jaar eerder nog veel verkocht, omdat mensen thuis gingen werken. Het afgelopen jaar was die markt gewoon veel kleiner”, aldus Zwart.

Winst omlaag

De operationele winst van Coolblue daalde tot 43 miljoen euro. In 2021 was dat nog 88,6 miljoen euro. Vorig jaar drukten de kosten op de resultaten van de webwinkel, kosten die voor meerdere sectoren omhoog zijn gegaan. Bijvoorbeeld de energiekosten, maar ook de kosten voor karton en salarissen. Om op termijn kosten te besparen, heeft Coolblue vorig jaar ingezet op meer efficiëntie, onder meer in het magazijn. Daarbij is ook afscheid genomen van uitzendkrachten, meldt Zwart.

Coolblue zag ook energieleverancier Coolblue Energie groeien, evenals de vraag naar energiebesparende producten. De energietak is ontstaan na de overname van energieleverancier ServiceHouse in 2021. Het doel van 100.000 nieuwe klanten werd vorig jaar niet gehaald, de teller bleef steken op 73.000 contracten. Zwart spreekt desondanks van een „bescheiden winst” voor Coolblue Energie.

In Duitsland wist Coolblue een omzet te boeken van 174 miljoen euro, tegen 94 miljoen euro een jaar eerder. Naast de webwinkel heeft Coolblue inmiddels ook twee fysieke winkels in Duitsland; dit jaar opende de tweede zijn deuren, in Essen.

Dit jaar wil Coolblue in alle landen waar de elektronicawebwinkel actief is nog minstens vijf winkels openen, waarvan twee in België. „De winkels zijn voor ons erg belangrijk. Enerzijds om online iets uit te zoeken wat snel daarna in de winkel kan worden opgehaald. Maar klanten vinden het ook fijn dat er een winkel is waar zij met vragen over een product terechtkunnen. En we zien dat Coolblue online vaker bezocht wordt als er een fysieke winkel in de buurt is.”