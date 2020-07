Nasdaq-beurs ziet nieuwe dotcom.piek

Volgens statistieken van beursbedrijf Nasdaq presteren de aandelen van de huidige technologiebedrijven nu zelfs beter dan tijdens de eerste, legendarische dotcompiek van 1997 tot 2000. Aandelen stegen razendsnel, in het voorjaar van 2000 stortten de koersen in.

In de huidige coronacrisis maakten consumenten en bedrijven vaker gebruik gemaakt van de diensten van bedrijven als videovergadersite Microsoft, streamingdienst Netflix en de webwinkel van Amazon, waardoor de aandelen sterk in waarde stegen.

Dit jaar is de techbeurs ondanks de totale inzinking van financiële markten in maart door het coronavirus met 18% in waarde gestegen voor beleggers die hun geld in de Nasdaq staken, bijvoorbeeld met een indexcracker.

Veel zorg en biotech

Over de eerste zes maanden van het jaar meldden zich bij Nasdaq 69 tech-bedrijven voor een beursnotering, twee keer zoveel als van het grotere beursbedrijf NYSE. Onder de techbedrijven bevinden zich steeds meer ondernemingen die in de zorg en biotechnologie werken. Royalty Pharma was met zijn notering van $2,2 miljard de grootste.

Vrees voor een tweede golf met coronavirusbesmettingen neemt toe, maar in het orderboek dat Nasdaq verwerkt zal er tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november een ’stevige’ stroom noteringen komen.

„We verwachten een zeer drukke juni en juli. Historisch gezien was augustus altijd erg slap, maar mogelijk zien we dan wel meer beweging”, aldus Jeff Thomas, hoofd van de Amerikaanse noteringen en kapitaalmarkten bij Nasdaq. „Ik denk dat het tot en met september en oktober druk zal blijven.”

De bedrijven die noteerden aan de beurs presteerden over het eerste halfjaar van 2020 zo’n 28% boven hun introductiekoers, aldus Nasdaq.