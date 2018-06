'Lanxess haakt af in strijd chemietak Akzo'

Naar verluidt dingen naast Apollo nog drie investeringsmaatschappijen naar de hand van Specialty Chemicals, zoals het bedrijfsonderdeel van Akzo heet. De andere gegadigden zouden Carlyle, Bain Capital en HAL Investments zijn. De opbrengst van de aanstaande verkoop wordt geschat op zo'n 10 miljard euro.

AkzoNobel liet vorige maand weten dat de splitsing van de verf- en de chemietak inmiddels intern is afgerond. Het bedrijf verwacht de verkoop of juridische afsplitsing van de chemiedivisie in april te kunnen afronden.

Het verf- en chemiebedrijf sluist de opbrengsten door naar de aandeelhouders. Daarmee hoopt het bedrijf ze tevreden te stellen nadat een mogelijk lucratieve overname van het gehele bedrijf door branchegenoot PPG Industries vorig jaar niet doorging.