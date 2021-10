Beursblog: Techaandelen bezorgen AEX winst

Premium Financieel

Cryptohamster Mr Goxx belegt beter dan Buffett

Een beter rendement dan Warren Buffett of de S&P500 verslaan: welke belegger droomt daar nou niet van? Dat je daarvoor geen hogere wiskunde gestudeerd hoeft te hebben of een snelle Wall Street-bankier moet zijn, bewijst Mr Goxx. Met beleggen in cryptomunten slaagde hij er in een paar maanden tij...