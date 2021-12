Ober komt op de bezorgscooter: ’Hopen dat we toch nog groot deel kerstomzet halen’

Premium Financieel

Kerstdrukte komt opnieuw op de schouders van de slager

Het is alle hens aan dek bij slagerijen nu de horeca definitief een streep moet zetten door het kerstdiner. De vraag naar rollades, biefstukken en gourmetpakketten is flink toegenomen na het verlengen van de avondlockdown. Toch is het niet voor de hele branche goed nieuws.