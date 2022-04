Premium Het beste van De Telegraaf

’Gifpil’ Twitter kan Musk geld gaan kosten: Tesla-baas houdt kaarten op de borst in pokerspel

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Tesla-baas Elon Musk Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Het bod van $43 miljard van Elon Musk op socialmediaplatform Twitter lijkt uit te monden in een bloedstollend pokerspel, waarvan nog niet eens duidelijk is hoeveel spelers er eigenlijk aan tafel zitten. Nadat de directie van Twitter op het bod had gereageerd met een gifpilconstructie, staken in de markt al snel de geruchten de kop op van diverse andere gegadigden die brood zagen in een overname van het platform.