door Harry van Gelder - Opvallend genoeg kiezen Nederlanders in dit digitale tijdperk steeds meer voor offline cadeaus. We lijken te smachten om weer eens iets samen te doen met gezin, familie of vrienden. En we willen niet dat de feestdagen verstoord worden door solistisch optreden met de mobiele telefoon.