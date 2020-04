WDP lijkt coronacrisis goed te kunnen doorstaan

Met inbegrip van de coronacrisis gaat WDP voor dit jaar uit van een winst van 0,95 tot 1 euro per aandeel. Dat was voorheen 1 euro per aandeel. Wel benadrukt de in Amsterdam genoteerde onderneming dat de vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige kennis en inschatting van de crisis.

WDP sloot het eerste kwartaal van het jaar af met een winst van 38,1 miljoen euro. Dat was 14 procent meer dan een jaar eerder. De winst per aandeel ging 7 procent vooruit op jaarbasis.

Innvesteringen

In de loop van het eerste kwartaal van 2020 kon een pakket van circa 110 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden vastgelegd in het kader van het groeiplan 2019-23.

Voor dit jaar bevestigt WDP het beoogd brutodividend van 0,80 euro per aandeel, welke in 2021 zal worden overgemaakt. Dit betekent een stijging met 8 procent op jaarbasis.

Verder maakte WDP bekend dat het een financieringspakket overeen is gekomen met investeerder IFC, lid van de Wereldbank, van 205 miljoen euro. Dit geld wordt uitsluitend gebruikt voor de nieuwbouw van een logistieke projecten met groene standaardcertificering in Roemenië.