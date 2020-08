Ⓒ ANP/Hollandse Hoogte

Middenin de hittegolf zit ik met mijn nichtje en neefje op de camping bij attractiepark Duinrell. Verkoeling regel je hier het snelst op drie manieren: je springt in een attractie, in het zwembad of in zee. Alle drie leuk, alle drie redelijk effectief en toch kennen ze alle drie een zeker risico.