Belastingdienst legt druk op ondernemers: innen coronaschulden begonnen

Bij ondernemers met belastingachterstanden uit de coronaperiode ploft er binnenkort een brief op de mat. Een brief van de Belastingdienst, met het vriendelijke verzoek om die uitgestelde belasting nu toch echt te betalen. Ondernemers kregen lang de tijd om betaling van coronaschulden uit te stellen, maar moeten straks toch echt over de brug komen met hun geld.

Veel horeca-ondernemers die hun zaak moesten sluiten tijdens de coronacrisis, zitten nog met een schuld aan de Belastingdienst die moet worden afgelost. Ⓒ ANP/HH