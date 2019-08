Wall Street verheugd over Chinese cijfers

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent in de plus op 26.378,19 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,9 procent hoger gezet op 2938,09 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 2,2 procent bij op 8039,16 punten.

Net als eerder op de dag in Europa schoven beleggers hun zorgen over een vertraging van de wereldeconomie aan de kant. Ook nam de vrees voor een valutaoorlog af na stabilisatie van de Chinese yuan. Vooral techfondsen profiteerden van de situatie. Zo won Apple ruim 2 procent en Facebook ging zo'n 3 procent vooruit.

Kraft Heinz

Kraft Heinz leverde bijna 9 procent aan beurswaarde in. Het levensmiddelenconcern boekte fors minder winst op een lagere omzet. Daarbovenop deed het bedrijf een tweetal afschrijvingen van in totaal 1,2 miljard dollar.

Perrigo kwam met beter dan verwachte resultaten naar buiten. Maar de winst en omzet van de maker van verzorgings- en geneesmiddelen daalden wel. Het aandeel ging een kleine 7 procent onderuit. Ook Lyft opende de boeken. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app haalde meer omzet dan voorzien en de Uber-rivaal won 3 procent.

Symantec

Symantec (plus 12,3 procent) wist eveneens de aandacht op zich gericht. Chipreus Broadcom (plus 0,3 procent) zou azen op een overname van de zakelijke tak van het cybersecurity-bedrijf.

De euro was 1,1187 dollar waard, tegen 1,1213 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De olieprijzen veerden op na de zware koersval van woensdag. Om de prijs te stutten heeft Saudi-Arabië naar verluidt zijn olieproductie verder teruggeschroefd. Een vat Amerikaanse olie steeg 3,4 procent in prijs tot 52,81 dollar. Brentolie kostte 2,7 procent meer op 57,74 dollar per vat.