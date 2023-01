Premium Het beste van De Telegraaf

Ghana en Ivoorkust willen prijs zelf gaan bepalen ’Cacaokartel’ zet tanden in hulp aan arme chocoboer

Cacaoboeren in Ghana moeten meer profiteren van hun werk. Ⓒ Foto ANP/HH

Accra - Wie z’n tanden zet in een zacht-zoete reep chocola staat er misschien niet altijd bij stil dat niet iedereen meegeniet. De boeren die cacaobonen verbouwen, zien bitter weinig terug van hun werk. Een initiatief in Ivoorkust en Ghana in Afrika moet verandering brengen.