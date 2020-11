Pensioenzorgen houden 4 op de 10 Nederlanders uit hun slaap

Werknemers maken zich zorgen over de hoogte van hun pensioen. Zo vraagt 52% van de ondervraagden zich af of ze wel voldoende pensioen hebben opgebouwd, en is meer dan een derde bezorgd over de hoogte van hun pensioen na pensionering. Meer dan de helft van hen is laagopgeleid.

De respondenten geven wel aan dat hun pensioenkennis is gegroeid: 44% zegt nu te weten hoeveel ze aan pensioen gaan ontvangen, tegenover 38% twee jaar geleden.

Spijt

Meer dan een derde van de 55-plussers zegt wel spijt te hebben dat ze niet eerder zijn begonnen met het opbouwen van hun pensioen.

Voor de Pensioenmonitor werden iets meer dan 1000 Nederlanders ondervraagd.

