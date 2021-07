Fed helpt techaandelen in de VS

)

De belangrijkste graadmeters sloten gemengd. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 34.930,93 punten. De brede S&P 500 daalde een fractie tot 4400,64 punten terwijl techbeurs Nasdaq 0,7 procent won tot 14.762,58 punten.

Er was ook politiek nieuws uit Washington. Democraten en Republikeinen zeiden een akkoord te hebben bereikt over 1,2 biljoen dollar aan investeringen in infrastructuur. De Amerikaanse Senaat zal woensdagnacht nog stemmen over het verder werken aan een wetsvoorstel dat het steunpakket mogelijk moet maken.

Beleggers kregen een grote lading bedrijfscijfers te verwerken. Boeing won ruim 4 procent na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. De vliegtuigfabrikant profiteerde de voorbije periode van het herstel in de luchtvaartsector. Maatschappijen bestellen daardoor weer nieuwe vliegtuigen bij Boeing, nadat die orders eerder werden geannuleerd of uitgesteld.

De techbedrijven lieten elk stevige groei zien. Dat was bij Apple mede te danken aan het feit dat de iPhonefabrikant weinig last had van chiptekorten. Alphabet (plus 3,2 procent) slaagde erin om veel meer te verdienen aan advertenties dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. En Microsoft (min 0,1 procent) heeft vooral veel meer verdiend aan zijn clouddiensten.

Dat beleggers niet over alle resultaten even enthousiast zijn, heeft te maken met de verwachtingen die analisten vooraf hadden ten aanzien van de cijfers. Bij Apple, dat 1,8 procent verloor, speelt ook mee dat het concern met een tegenvallende prognose is gekomen voor de groei in de komende tijd.

McDonald's noteerde 1,9 procent lager. Een speciaal menu dat is samengesteld door de Zuid-Koreaanse boyband BTS heeft de verkoopcijfers van de fastfoodketen wel wereldwijd gestuwd. Ook in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, voor de coronapandemie, werd een stuk meer omzet geboekt.

Verder kwamen er onder meer cijfers van koffieketen Starbucks en vaccinproducent Pfizer. Zij gingen respectievelijk 2,9 procent omlaag en 3,2 procent omhoog.

Duolingo, de app om een nieuwe taal te leren, maakte zijn debuut op de beurs en steeg ruim 36 procent. Het bedrijf is bijna 5 miljard euro waard.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent meer waard op 72,24 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent tot een prijs van 74,58 dollar per vat. De euro was 1.1849 dollar waard, tegenover 1,1810 dollar bij het slot van de Europese beurzen.