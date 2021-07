Hogere aftrap Wall Street met steun Alphabet; zure smaak Apple

De Dow Jones-index noteert even na de start onveranderd bij een stand van 35.057 punten. De Nasdaq gaat 0,4% vooruit naar 14.719 punten. De brede S&P 500 dikt 0,1% aan op 4405 punten.

Vanavond komt de Federal Reserve (Fed) naar buiten met het rentebesluit. Vooral de toelichting van Fed-baas Jerome Powell krijgt alle aandacht bij beleggers in de VS in et bijzonder opmerkingen over de inflatie.

Apple koerst 2% lager. De smartphonefabrikant deed afgelopen kwartaal goede zaken, maar de voorzichtige prognose speelde het techaandeel parten.

Microsoft pakt er 0,5% bij. De clouddiensten bij de softwaregigant joegen in het voorbije kwartaal de omzet omhoog.

Beleggers zetten Alphabet 1,9% hoger. Het moederbedrijf van Google presteerde beter dan verwacht in het tweede kwartaal gesteund door een groei van de advertenties.

Boeing schoot 6% omhoo. De vliegtuigbouwer profiteerde de voorbije periode van het herstel in de luchtvaartsector. Maatschappijen bestellen daardoor weer nieuwe vliegtuigen bij Boeing, nadat die orders eerder werden geannuleerd of uitgesteld.