Toch Koetsentocht voor ambassadeur

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen dinsdag per luxe limousine naar de Nieuwe Kerk in Den Haag. Maar voor de energieke vastgoedinvesteerder Cor van Zadelhoff (82) die behalve het Slotervaartziekenhuis ook zeven torens van het ’zandkasteel’, het oude ING hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost kocht, was het rondrijden met een auto absoluut geen optie.

Hoteldirecteur Edward Leenders (m.) met medewerkers Richella Tromp en Vincent Ogink.

„Ik hang aan traditie. Zo vind ik ook dat de koning ondanks ophef in bepaalde kringen gewoon de Gouden Koets moet gebruiken. Je moet de historische plaatjes op die koets in de context van die tijd zienEn met slavernij heeft dit al helemaal niets te maken, want die was toen de koets door het Nederlandse volk werd aageboden al tientallen jaren afgeschaft. En in Indonesië speelde het sowieso nie”, sprak de eminence grise van het Nederlandse vastgoed. Hij zat met zijn stalmeester Frank Weij fier op de bok, een palfrenier zat alleen achterop de zeer fraaie historische koets.

Hoppe-uitbater Pepijn Zonneveld met eigenaar Jan Wieger van der Linden.

Omdat er in de rond 1900 voor de Amsterdamse patriciërsfamilie Van Loon in Parijs gebouwde caleche maar plek was voor vier personen waren alleen de Italiaanse ambassadeur Andrea Perugini met zijn Nederlandse vrouw Mariska Visser en uw schrijver met partner uitgenodigd. De ambassadeur beleefde zijn derde tocht. „Het is prachtig te zien hoe mooi Amsterdam is. Het is jammer dat de straten zo leeg zijn. Er zijn amper toeristen.” Het was een bijzondere maar toch zeer geslaagde koetsrit door het opvallend stille Amsterdam donderdagavond.

De toevallig passerende jazzpianist Michiel Borstlap met partner Wendy Brouwer en stalmeester Frank Weij.

Stalhouderij De Zadelhoff had uitgerekend op deze dag bericht gekregen dat het door de onafhankelijke Stichting Welzijn Paard na een grondige inspectie van hoe zij hun paarden houden, verzorgen en gebruiken, waren beloond met het keurmerk Paard en Welzijn Plus, het hoogst haalbare predicaat. De Koetsentocht volgde deels de gebruikelijke route via de Marinekazerne Kattenburg naar Hotel De L’Europe, café Hoppe en brasserie Keyzer.

Andrea Perugini die na enkele keren uitstel vanwege corona 30 oktober definitief zijn laatste dag als ambassadeur beleeft, vertelde dat hij net een huis had gekocht in het Haagse Statenkwartier. „Ik blijf in Nederland wonen. Het bevalt ons hier geweldig. Mijn laatste en belangrijkste opdracht is voor de ambassade een nieuw gebouw te vinden.” Ik ben blij dat de heer Van Zadelhoff na vanavond hierbij wil helpen”, sprak hij. Hoppe-uitbater Pepijn Zonneveld was blij dat de gemeente Amsterdam hem een groot terras op het Spui had gegeven.

Hoteldirecteur Edward Leenders vertelde dat de vernieuwde vleugel van De L’Europe - ’t Huys - haar deuren had geopend voor creatieve ondernemers en merken door ruimtes aan te bieden als atelier, residentie of inspirerende werksuite. Van Zadelhoff grapte: „Hij is een concurrent geworden.”

’t Huys - dat begin dit jaar opende - biedt zowel hotelgast als Amsterdammer ’Original Amsterdam Luxury’ met partners als MENDO, The Wunderkammer en Le Spa van Skins Institute. Het hotel wil ’t Huys verder ontwikkelen tot ’creatieve hub’, een plan dat in een stroomversnelling raakte in de afgelopen periode. Het concept is bedacht door De L’Europe en creatief bureau D/DOCK en wordt creatief ondersteund door ontwerpstudio Nicemakers.