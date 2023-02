Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Harde belangenstrijd op Schiphol: waar is de reiziger nu aan toe?

Door Yteke de Jong

Er is een harde strijd gaande tussen Schiphol, de vliegmaatschappijen en de zogeheten afhandelaren, die passagiers inchecken, koffers in het ruim stoppen en vliegtuigen naar de startbaan slepen over de bezetting in de meivakantie. Schiphol dreigt opnieuw met een beperking van het aantal passagiers.