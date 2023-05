Premium Het beste van De Telegraaf

Duizenden euro’s schade aan unieke Batman boekjes maar verzekeraar vergoedt niets

Door Klaartje Bax

Schade aan zeldzame Batman strips blijkt niet gedekt. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Een verzamelaar van Batman comics wilde het zekere voor het onzekere nemen en bewaarde een tiental zeldzame strips in speciale brandwerende koffers. Maar na een jaar bleek dat de nietjes van deze comics gecorrodeerd waren waardoor ook het papier van de omslag was aangetast. De verzamelaar diende een schadeclaim van bijna €5000 in bij ASR, waar hij een inboedelverzekering heeft, maar die wil niet betalen omdat het niet onder de dekking valt. Klachteninstiuut Kifid stelt ASR in het gelijk.