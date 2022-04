Activistische aandeelhouder roert zich weer bij Just Eat Takeaway

Daarnaast zou het bedrijf een nieuwe financieel directeur moeten aanstellen. Cat Rock is al langer ontevreden met de leiding van het bedrijf vanwege de aankoop van de Amerikaanse dochteronderneming Grubhub.

Volgens Cat Rock Capital, dat bijna 7% van de aandelen in het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl heeft, is er een ’compleet verlies van vertrouwen’ in het management van het bedrijf. Volgens de aandeelhouder is de waarde van het bedrijf fors achteruit gegaan na de aankoop van Grubhub, die vorig jaar werd afgerond.

Het bestuur van het bedrijf heeft aandeelhouders ’misleidende financiële vooruitzichten’ geboden, vindt Cat Rock. De aandeelhouder vindt dat Just Eat Takeaway juist een hele andere raad van toezicht en financieel directeur nodig heeft ’om de grote potentie te ontsluiten’.

De komende aandeelhoudersvergadering staat gepland op 4 mei. Dan zal er ook gesproken worden over de eventuele verkoop van Grubhub. Daarover heeft Just Eat Takeaway adviseurs ingeschakeld, maar het is nog allerminst zeker of de verkenning tot een deal zal leiden. Afsplitsing of verkoop kan de beurswaarde omhoog krijgen.