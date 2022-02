Rechtbank: Rabobank niet schuldig aan omvallen reisreus OAD

Reisreus Oad ging in 2013 plotsklaps failliet nadat Rabobank de geldkraan dichtdraaide omdat het volgens de huisbank financieel kwakkelende bedrijf niet kon voldoen aan strengere kredieteisen. Het Oad-bankroet, een van de grootste in de geschiedenis van de Nederlandse reisindustrie, leverde een schade van meer dan €100 miljoen op. Hierbij kwamen 1600 mensen op straat te staan.

Volgens de rechtbank was de opzegging van het krediet door Rabobank niet onredelijk, gezien de situatie. De slag naar het internet werd gemist, zo vond de bank. In de loop naar september 2013 werden die twijfels steeds groter. OAD was structureel verlieslijdend. Pogingen van de reisorganisatie om het kapitaal te versterken slaagden niet. Inmiddels trokken ook reisorganisatie TUI – OAD verkocht reizen namens TUI – en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) aan de bel. Zij waren op de hoogte van de slechte financiële situatie van OAD.

Het is niet aannemelijk geworden dat de schade van het faillissement het gevolg is van handelen van de bank. „Want, ook al was Rabobank akkoord gegaan met een verlenging van de tijd om tot een overeenkomst te komen met Twentse investeerders, dan nog was een faillissement niet afgewend”, zo concludeert de rechtbank.

Zorgplicht

De voormalige directeuren en aandeelhouders Julius en Quirine ter Haar gaan in beroep tegen de uitspraak, zo meldt een woordvoerder. De rechter zou een verkeerde interpretatie van de cijfers hebben gedaan. „Ook is de rechtbank volledig voorbijgegaan aan de zorgplicht die een bank heeft naar een grote, trouwe, zakelijke klant met 1500 medewerkers in dienst.”

Oud directeur Julius ter Haar van OAD met zijn advocaten in de rechtbank in Utrecht. Ⓒ ANP/HH

De voormalige aandeelhouders eisten €76 miljoen schadevergoeding van Rabobank, omdat die volgens hen te snel de stekker uit de onderneming getrokken zou hebben. In de zomer van 2012 zat het reisconcern al in bijzonder beheer bij de Rabobank.

In 2013 meldde De Telegraaf dat mismanagement, familietrots en eigenzinnigheid de oorzaak was van de ondergang van het reisconcern uit Holten. Julius ter Haar bleek, ondanks ondersteuning van ervaren rotten uit de reiswereld, niet in staat om het concern naar een bestendiger toekomst te leiden.