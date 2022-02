Bouwer Heijmans : niet ’jammeren’ over stikstof

Financieel

Groeiende bouwer BAM houdt last van grote infrastructuurprojecten

Bouwbedrijf BAM blijft in Nederland last houden van slecht presterende grote infrastructuurprojecten. Dat is dan ook de enige bedrijfstak die volgens de bouwer afgelopen jaar tegenvallende cijfers heeft genoteerd. Andere infrastructuurprojecten, zoals die meer op regionaal niveau, deden het wel goed...