Unibail bovenin hogere AEX

Om kwart voor drie staat de AEX-index 0,5% hoger op 625,2 punten. Daarmee komt de jaartop van net onder de 630 punten in zicht. De MidKap-index klimt 0,8% naar 927 punten.

De meeste beurzen elders in Europa houden ook de blik opwaarts gericht. Frankfurt en Parijs stijgen 0,8% respectievelijk 0,4%. Londen blijft achter met een minimale plus van 0,1%.

De indexfutures wijzen op een ongeveer 0,4% hogere opening van de Amerikaanse beurzen. Woensdag sloot de Dow Jones-index 0,2% lager en de Nasdaq boekte met een plus van 0,5% een nieuw record.

Om half drie werd bekend dat het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS vorige week onverwacht iets is gestegen tot 885.000. Waar dergelijke cijfers een paar maanden geleden nog voor druk op de aandelenkoersen zorgden, was het effect ditmaal verwaarloosbaar.

De voortgaande opmars van de aandelenbeurzen schrijft vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) allereerst toe aan optimisme dat er alsnog een Brexit-deal komt. „Dat zie je ook aan de opmars van het pond. Alleen bij visserij zijn de partijen er nog niet uit. Maar dit is meer symbolisch en ik kan me niet voorstellen dat het hierop afketst.”

Centrale banken blijven volgens Van Schie bovendien een belangrijke aanjager. „Woensdag liet de Amerikaanse Fed weten optimistischer over de economie te zijn geworden, maar in te zullen grijpen als er toch een verslechtering optreedt. Ook andere centrale banken drijven beleggers richting aandelen.”

De kans dat er in de VS op korte termijn een coronasteunpakket komt, schat de vermogensbeheerder op 40-50%. „Als de Republikeinen blijven dwarsliggen, staan de Democraten sterker in hun verkiezingscampagne in Georgia. Op dit moment is de kans 20-25% dat de Democraten beide zetels binnenhalen en daarmee ook de Senaat in handen zouden krijgen. Dat lijkt me voor beleggers overigens niet de beste uitkomst.”

Arcelor gewild

In de AEX is de koppositie weggelegd voor winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 2,1%.

Staalproducent ArcelorMittal vervolgt de weg omhoog met een plus van 1,7%. Uitzendorganisatie Randstad komt bovendrijven met een 1,5% hogere koers.

Galapagos levert nog eens 3,1% in, na woensdag al met 18,5% te zijn gezakt omdat zijn reumamedicijn definitief niet in de VS op de markt komt. Hoewel de koers inmiddels is gedaald tot onder het bedrag aan kasgeld per aandeel, zijn veel banken voorzichtig. Zakenbank Bryan Garnier heeft zelfs aanleiding gezien het advies tot verkopen te verlagen.

Voedings- en wasmiddelenproducent Unilever zakt 0,8%.

Bodemonderzoeker Fugro speelt bij de middelgrote fondsen de hoofdrol met een koerssprong van 9% na een koopaanbeveling van KBC.

Financieel dienstverlener Intertrust krijgt er 3,5% bij met dank aan een koopadvies van de Zwitserse bank UBS.

Air France KLM zakt 1,7%, omdat er door de strengere coronamaatregelen veel vluchten geschrapt moeten worden. Alitalia liet woensdag weten met de luchtvaartcombinatie te praten over een strategische samenwerking.

AScX-fonds Alfen zakt 2,4% weg, ondanks een mooie opdracht van energiereus Vattenfall.

Op de lokale markt knalt de producent van ladders, trappen en steigers Alumexx 28% omhoog na een enthousiast ontvangen handelsupdate.

