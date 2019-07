'Sterke commerciële prestaties Retail Estates'

De analisten zijn vooral enthousiast over de grote deal die Retail Estates onlangs sloot. Het bedrijf heeft in Nederland meer dan vijftig winkelpanden gekocht, in een transactie met een institutionele belegger. De transacties kende een waarde van bijna 100 miljoen euro en de panden staan in Breda, Naaldwijk en Zaandam. Volgens de marktvorsers zorgt deze deal voor een bredere en meer gebalanceerde geografische spreiding.

ING spreekt daarnaast van solide cijfers over het afgelopen kwartaal. Volgens de bank profiteerde Retail Estates in zijn zogeheten epra-resultaat vooral van zijn acquisities. Het bedrijf bevestigde bovendien de dividendverwachting voor heel het jaar op 4,40 euro bruto per aandeel. Dat zou een stijging van 3,5 procent betekenen vergeleken met een jaar eerder.

KBC handhaaft zijn advies op accumulate, met een koersdoel van 84 euro. ING blijft bij zijn holdadvies met een koersdoel van 77 euro. Het aandeel Retail Estates noteerde maandag na bijna een uur handelen 0,3 procent hoger op 81,60 euro.