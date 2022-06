Kom je niet rond? Zo kun je meer verdienen of minder uitgeven

Premium Financieel

Column: de vervuiler betaalt betekent hogere vleesprijs

Een prijs plakken op de uitstoot van CO₂ is een manier om de klimaattransitie te bespoedigen. Economen hebben het vaak over externaliteiten: de kosten of geleden schade als gevolg van een economische activiteit. Impliciete kosten. Maak ze expliciet. Het goede nieuws is dat met CO₂-belasting in 2021 ...