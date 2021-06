GSK stijgt op Wall Street, Microsoft vervolgt opmars

GSK splitst zijn divisie voor pijnstillers en andere zelfzorgmiddelen in 2022 af, maar houdt een belang van 20 procent in het nieuwe bedrijf. Met die stap hoopt GSK zichzelf beter te kunnen richten op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen bijvoorbeeld kanker, AIDS en andere ziekten. Beleggers konden die stap wel waarderen en zetten het aandeel bijna 3 procent hoger.

Microsoft boekte een winst van 0,1 procent. Het software- en technologieconcern passeerde dinsdag qua marktwaarde de grens van 2 biljoen dollar. Daarmee is Microsoft het tweede Amerikaanse bedrijf dat die mijlpaal bereikt. Apple ging al eerder door die grens heen. De maker van onder meer de iPhone is zo'n 2,2 biljoen dollar waard.

Verder stond ook techbedrijf Amazon in de belangstelling na het tweedaagse koopjesfestijn Prime Day. Tijdens het evenement werden wereldwijd 250 miljoen items verkocht. Dat betekende volgens Amazon de drukste Prime Day ooit voor het bedrijf. Het aandeel Amazon won 0,2 procent. Wel ligt Amazon onder vuur van vakbonden die de onderneming verwijten personeel niet goed te behandelen.

Verder was data-analysebureau MicroStrategy een opvallende stijger met een winst van bijna 5 procent. Het bedrijf lift mee op de stijging van de bitcoin, die na een scherpe daling dinsdag weer wat aan waarde wint. MicroStrategy investeert aanzienlijke bedragen in de cryptomunt. Cryptobeurs Coinbase steeg in de eerste handelsminuten krap 2 procent.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel vlak op 33.934 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4249 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 14.293 punten, waarmee het zijn record van een dag eerder verder aanscherpte.

Voor een vat Amerikaanse olie moest 73,93 dollar worden betaald, wat een stijging van 1,5 procent betekende. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 75,78 dollar per vat. Volgens kenners kan de olieprijs stijgen naar 100 dollar per vat. Grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron gingen in het kielzog van de olieprijs mee omhoog en wonnen tot krap 1 procent.