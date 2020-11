Nieuwe VGZ-ceo Karien van Gennip wil Amerikaanse toestanden voorkomen

Karien van Gennip, de nieuwe bestuursvoorzitter van VGZ. Ⓒ Serge Ligtenberg

Karien van Gennip staat sinds 1 november aan het roer bij zorgconcern VGZ. Midden in de tweede coronagolf en in een periode die traditioneel al hectisch is voor zorgverzekeraars. Ondanks corona stijgt de premie bij VGZ in 2021 beperkt. „De zorgkosten zijn een grote hap uit het budget van veel gezinnen. Dankzij onze reserves kunnen we een stabiele premie aanbieden.”