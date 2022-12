Goedkoopste autopremie is voor 65-jarige, maar daarna snel duurder

Uit de vergelijking van Geld.nl bleek dat een bestuurder van 25 jaar in dezelfde situatie gemiddeld €55,50 per maand betaalt. Dat is dus 26% meer dan de 65-jarige. Een bestuurder van 80 jaar betaalt met gemiddeld €64,64 per maand zelfs 56% meer dan een 65-jarige. In het onderzoek vergeleek Geld.nl de premies voor drie verschillende auto’s en dekkingen voor bestuurders van verschillende leeftijden als verder alle andere factoren hetzelfde blijven.

Opslag vanwege kinderen

„In grote lijnen kan je zeggen dat je tussen je dertigste en 75e verjaardag de laagste premie voor je autoverzekering betaalt, maar het laagste punt ligt bij 65 jaar”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl. „Deze cijfers zijn natuurlijk gebaseerd op fictieve scenario’s. In de praktijk zal de premie voor iedereen anders zijn, omdat mensen tijdens hun leven schadevrije jaren opbouwen of juist verliezen en in verschillende auto’s rijden. Maar als we kijken naar de vergelijking die mensen maken op onze site, zien we ook dat mensen rond de 65 jaar de laagste premie betalen.”

Opvallend in het onderzoek is verder dat de op één na laagste premie tijdens je leven bij 35 jaar ligt. Tussen je 25e en 35e daalt de premie, maar tussen 35 en 55 jaar rekenen veel autoverzekeraars een opslag in de premie, omdat er bij automobilisten van die leeftijd vaak kinderen in de auto zitten. Na je 55e daalt de premie weer wat.

Jongeren het duurst uit

Na je 65e verjaardag stijgt de premie van je autoverzekering weer. Autoverzekeraars rekenen namelijk een opslag voor oudere bestuurders omdat zij volgens de statistieken vaker betrokken zijn bij ongevallen. Het duurst uit zijn jonge automobilisten tot en met 24 jaar oud. Ook bij deze groep rekenen autoverzekeraars een opslag op de premie, omdat zij vaker betrokken zijn bij ongevallen en nog weinig rijervaring hebben.