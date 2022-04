Pas op de plaats bij Just Eat Takeaway, verkoop Grubhub op tafel

Grubhub is al langer de steen des aanstoots voor veel aandeelhouders in JET. De Amerikaanse overname kostte €6,4 miljard, maar sinds de zomer van 2021 heeft JET zoveel beurswaarde verloren, dat het nu zelf minder waard is dan die €6,4 miljard.

Het aantal orders in Noord Amerika nam met 5% af in het eerste kwartaal van 2021. In de VS heeft JET te maken met de sterke concurrenten Doordash en Delivery Hero. In Noord Europa steeg de orderinstroom nog met 4%, maar in Zuid Europa kromp het aantal bestellingen ook met 4%. Het totale aantal orders daalde met 1%, de totale bruto transactiewaarde (GTV) daalde met 1% naar €7,235 miljard. Het aantal orders en de totale waarde liggen zo’n 7 tot 8% lager dan analisten verwacht hadden.

Extreme groei

JET spreekt over een hogere dan normale uitstroom van klanten, omdat tijdens lockdowns begin 2021 wel erg veel nieuwe klanten eten bestelden via JET. Sinds april 2020 sloten veel restaurants tijdelijk, en dat leverde JET naar eigen zeggen 20 miljoen nieuwe klanten op. Die periode van extreme groei is volgens het bedrijf nu voorbij, omdat restaurants wereldwijd weer open zijn.

Hoewel Groen al vaker schermde met gesprekken over de gedeeltelijke verkoop van Grubhub, noemt JET nu expliciet dat het een strategische mede-aandeelhouder zoekt of zelfs het bedrijf in zijn geheel wil verkopen.

Het tweede kwartaal zal ook uitdagend blijvend qua groei, zegt Groen.

De prioriteit voor 2022 is het bedrijf versterken en onderliggende winstgevendheid vergroten, stelt Groen. In 2023 moet dan winst (positieve onderliggende ebitda) geboekt kunnen worden. Dat versterken gebeurt onder meer via partnerships met supermarktorganisaties voor de flitsbezorging van boodschappen, een activiteit waar Groen in het verleden wel eens kritisch over was. Groen wil ook de omzet per bestelling opvoeren, en de kosten per koerier en op het hoofdkantoor laten dalen.

JET, dat dit jaar al 47,4% van zijn beurswaarde zag verdampen, is niet het enige maaltijdbezorgplatform dat klappen krijgt op de beurs. Doordash verloor sinds 1 januari 26,7%, Uber 23,0%, Deliveroo 47,6% en Delivery Hero 72,4%.