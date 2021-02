Column: het lef ontbreekt om topsalaris te beperken

Volgens VNO-baas Ingrid Thijssen zit het probleem niet bij de topsalarissen en ook niet bij de loonstijgingen die de werknemers bruto krijgen. Ⓒ ROBIN UTRECHT

’Er is een kloof”, erkende Hans de Boer, de onlangs overleden werkgeversbaas, in oktober 2018. In een openhartig interview blikte hij terug op de affaires rond grote multinationals waarmee hij te kampen had. Vaak waren dat salarisrellen, maar het ultieme symbool voor de verwijdering tussen het grootbedrijf en de samenleving werd de afschaffing van de dividendbelasting.