Verstokte fans weggestuurd voor laatste landing Boeing 747 van KLM

Volgens de politie was sprake van samenscholing, hoewel de Boeing 747-fans zich allemaal in eigen auto ophielden op dat moment. Er waren in totaal zo’n dertig auto’s te vinden langs de Vijfhuizerweg in Hoofddorp. Van tevoren was door de gemeente Haarlemmermeer geadviseerd om thuis te blijven, omdat mensen op anderhalve meter afstand moeten blijven in verband met de coronacrisis. Ook is groepsvorming niet toegestaan.

„We zijn speciaal voor deze laatste landing naar Schiphol gekomen vanuit de andere kant van het land”, zegt Gerard Wolters. Hij zette de auto ergens anders neer toen de politie kwam waarschuwen en kon de landing toch nog meepikken. „Ik heb gelukkig geen boete gekregen, maar ik wilde dit moment niet missen. Ik heb er gemengde gevoelens bij, omdat het vliegtuig een geweldig icoon is.”

Afscheid in stilte

De KLM-jumbo landde uiteindelijk na een ereronde boven Schiphol rond half vier op de Zwanenburgbaan, zonder applaus of watersaluut. KLM neemt vervroegd afscheid van de Boeing 747 in verband met de coronacrisis. Dit scheelt de luchtvaartmaatschappij geld. Het plan was om volgend jaar afscheid te nemen van het vier-motorige toestel bij het vijftigjarig jubileum in de vloot. Het voortijdige einde van de 747 betekent een krimp van het routenetwerk van KLM. Het toestel wordt ingezet op verre bestemmingen en er is niet meteen vervanging.

De neven Iwan Schuurman en Tim Wagenaar hebben van de laatste Boeing 747-landing een uitje gemaakt. Ze zitten naast elkaar, maar elk wel in de eigen auto, vanwege de ’social distancing’. „Het is een schitterend toestel, met een uniek eigen design”, zegt Wagenaar. Langs de Zwanenburgbaan staat een aantal andere 747’s die zondag al eerder geland zijn, onder meer uit Paramaribo. Schuurman werkt bij bij de onderhoudsdivisie van KLM en begrijpt de keuze van zijn werkgever wel.

Bizarre zomersituatie

Zondag ging de zomerdienstregeling in, met slechts 10% van het aantal vluchten dat KLM voor de coronacrisis uitvoerde. Zicht op enige normalisatie is er ook nog niet. Daardoor is de toekomst onzeker, aldus Schuurman. „Het zijn hele spannende tijden voor ons bedrijf, waarin we de zomer ook nog moeten overleven en straks moeten zien wat er van het netwerk overblijft nu er zeven grote vliegtuigen uit de vloot zijn verdwenen. We zullen samen de schouders eronder moeten zetten.”