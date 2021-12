Elon Musk zet klokkenluiders voor schut met Tesla-fluitje

Het lijkt erop dat hij met het fluitje een sneer wil uitdelen naar voormalig medewerker Owen Diaz. Die klokkenluider, in het Engels whistleblower, klaagde meermaals over een racistische werkomgeving in de Tesla-fabriek in het noorden van Californië in 2015 en 2016.

Schadevergoeding

Een jury kwam in een rechtszaak tot de conclusie dat de maker van elektrische auto’s er niet in was geslaagd om te voorkomen dat de werknemer met racisme werd geconfronteerd. Tesla moest Diaz van de jury een schadevergoeding betalen van €137 miljoen. De autofabrikant is in beroep gegaan tegen de uitspraak, die volgens het bedrijf „zonder precedent in de Amerikaanse antidiscriminatiewetgeving” is.

Het ontwerp lijkt op dat van de elektrische Cybertruck die ergens volgend jaar op de markt moet komen. Het fluitje kost $50, zo’n 44 euro, op de website van Tesla en het is al uitverkocht. Musk riep daarnaast op om niet het speciale poetsdoekje van Apple te kopen. Dat kost $25.