’Een op vijf laat geld liggen bij aangifte’

De software is ontwikkeld door belastingdeskundigen van fintechbedrijf Bokkz. „We zijn er twee jaar geleden mee begonnen. Eerst hebben we het heel voorzichtig onder de achterban getest. Vorig jaar deden 5000 mensen mee”, vertelt Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers. „De meeste mensen krijgen de bevestiging dat ze het goed hebben gedaan. Ongeveer een vijfde van degenen die hun aangifte checken heeft er financieel voordeel van”. Gemiddelde bedraagt dat voordeel €140, aldus de bond.

De check op de website van de bond is gratis, maar bij een voordeel boven €100 wordt een bijdrage van €25 verzocht. De Vries: „We zijn een stichting en we zijn afhankelijk van donaties.” De bond gebruikt de bijdragen onder meer ter financiering van juridische procedures tegen de Staat, zoals de strijd voor een eerlijkere heffing op spaargeld.

De Vries stelt vast dat mensen niet altijd even zorgvuldig de vooraf ingevulde aangifte doorlopen. „De meeste mensen drukken een aantal keer op ’ok’ zonder echt goed te kijken. Zij gaan ervan uit dat het goed is ingevuld. Dat is meestal ook zo. De Belastingdienst beschikt over heel betrouwbare cijfers. Maar de primaire taak van de fiscus is om te zorgen dat er genoeg belasting binnenkomt. Niet om jou tips te geven en te wijzen op mogelijke aftrekposten.”

Zo valt met de verdeling van aftrekposten tussen fiscale partners vaak nog wat te verdienen. „Onze check zegt automatisch wat de meest voordelige verdeling is”, aldus De Vries. Ook bij de reiskostenaftrek en de inkomensafhankelijke combinatiekorting kan soms wat geld terug komen.

De Vries wijst erop dat mensen hun digitale aangifte nog kunnen aanpassen nadat ze die verstuurd hebben. „Je kan tot je de definitieve aanslag krijgt, nog allerlei dingen wijzigen.”