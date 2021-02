’Vroege investeerder doet voor €1 miljard aandelen Adyen in verkoop’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press ADYEN NV 2152 -2.67 %

Een vroege investeerder van betalingsverwerker Adyen verkoopt aandelen die maximaal een kleine miljard euro waard zijn. Het gaat volgens persbureau Bloomberg om een investeerder die al voor de beursgang geld in het bedrijf had gestoken. Wie de investeerder is, is niet duidelijk.